СМИ: иностранные акционеры заморозили участие в «Арктик СПГ 2»

Иностранные акционеры «Арктик СПГ 2» приостановили свое участие в проекте в связи с санкциями США. Велик риск, что «Новатэку» придется в одиночку финансировать проект, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии