Количество дилерских центров электромобилей собственного бренда АВТОТОР выросло с 18 до 29.Новые центры открылись в Севастополе, Брянске, Обнинске, Ставрополе, Перми, Минеральных Водах, Самаре, Волгограде и Оренбурге.
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