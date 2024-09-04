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Карвахаль о кричалке «Гибралтар – испанский»: «Испания всегда соперничала с Англией за Гибралтар, после финала Евро это стало шуткой. Просим прощения, если кого-то оскорбили»

Этим летом сборная Испании выиграла Евро, в финале одолев Англию со счетом 2:1. Во время празднования победы в центре Мадрида Родри и Альваро Мората скандировали «Гибралтар – испанский».

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