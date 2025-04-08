Тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился эмоциями от пребывания на матче «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:4), где капитан «столичных» Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.
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