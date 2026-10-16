«Ростелеком» выводит на новый уровень партнерство с вузами: его облачный провайдер «Турбо Облако» и Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве сроком на три года.