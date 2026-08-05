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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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UFC Fight Night: Гамрот – Салкиллд, Нургожай – Лопес и другие бои

В ночь на 9 августа в Лас-Вегасе пройдет UFC Fight Night 284, который возглавит бой в легком весе между Матеушем Гамротом (26-4) и Куилланом Салкиллдом (12-1).

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