В Госдуме предложили перевести россиян на 7-часовой рабочий день

Идея сократить рабочий день на один час женщинам, безусловно, привлекательная, однако стоит усугубить эту идею и вернуться к обсуждению 7-часового формата для всех россиян, полагает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.