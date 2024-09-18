"Мы так переживали за Романа, а он в нас плюнул": Костомарова захейтили в сети за интервью с Реввой

Сергей Кептицин

Я вообще не понимаю - понятно, есть такое у всяких балерунов-фигуристов типа Нуреева. Ну, суперклассные есть единицы по профессии, но зачем им выпячивать однобокие наклонности, что ли? Роман Костомаров - уникальный фигурист, но зачем поднимать педерастов? Знаем, что Ревва - мелочь во всём. кроме гей-промысла. Удалось Ревве мусолить за щекой везде, вот ещё с КВН - так и вышел в TV, нашёл зону типа ТНТ, а зачем пустить педерастов в другой канал?