Интересная жизнь с Vera Star Когда с Олимпийским чемпионом Романом Костомаровым случилась беда, за него переживала вся страна.
"Мы так переживали за Романа, а он в нас плюнул": Костомарова захейтили в сети за интервью с Реввой
Комментарии
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Анатолий Пахотин
А зачем его жалеть? Скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты!!!
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13 час.
ВГ
Виктор Гутман
"Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан!" (Н.А. Некрасов)
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13 час.
Сергей Кептицин
Я вообще не понимаю - понятно, есть такое у всяких балерунов-фигуристов типа Нуреева. Ну, суперклассные есть единицы по профессии, но зачем им выпячивать однобокие наклонности, что ли? Роман Костомаров - уникальный фигурист, но зачем поднимать педерастов? Знаем, что Ревва - мелочь во всём. кроме гей-промысла. Удалось Ревве мусолить за щекой везде, вот ещё с КВН - так и вышел в TV, нашёл зону типа ТНТ, а зачем пустить педерастов в другой канал?
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12 час.
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