Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    Если это Питер, губернатор азер."Вы предаете Роди...
  • Александр Павлов
    Не путай многонациональный народ России с исламистскими варварами, которых ты хочешь  в правах приравнять к нему, это..."Вы предаете Роди...
  • Александр Павлов
    Для большинства из них нет закона кроме шариата."Вы предаете Роди...

"Мы так переживали за Романа, а он в нас плюнул": Костомарова захейтили в сети за интервью с Реввой

"Мы так переживали за Романа, а он в нас плюнул": Костомарова захейтили в сети за интервью с Реввой

Интересная жизнь с Vera Star Когда с Олимпийским чемпионом Романом Костомаровым случилась беда, за него переживала вся страна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Пахотин
А зачем его жалеть? Скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты!!!
Ответить
13 час.
ВГ
Виктор Гутман
&quot;Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан!&quot; (Н.А. Некрасов)
Ответить
13 час.
Сергей Кептицин
Я вообще не понимаю - понятно, есть такое у всяких балерунов-фигуристов типа Нуреева. Ну, суперклассные есть единицы по профессии, но зачем им выпячивать однобокие наклонности, что ли?  Роман Костомаров - уникальный фигурист, но зачем поднимать педерастов? Знаем, что Ревва - мелочь во всём. кроме гей-промысла. Удалось Ревве мусолить за щекой везде, вот ещё с КВН - так и вышел в TV, нашёл зону типа ТНТ, а зачем пустить педерастов в другой канал?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх