Мирра Андреева проходит в третий круг Australian Open

Шестнадцатилетняя спортсменка из России Мирра Андреева, которая стала самой молодой участницей теннисного турнира Australian Open, одержала победу над экс-второй ракеткой мира, финалисткой трех турниров Большого шлема Онс Жабер из Туниса.
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