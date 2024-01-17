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Мирра Андреева проходит в третий круг Australian Open

Мирра Андреева проходит в третий круг Australian Open

Шестнадцатилетняя спортсменка из России Мирра Андреева, которая стала самой молодой участницей теннисного турнира Australian Open, одержала победу над экс-второй ракеткой мира, финалисткой трех турниров Большого шлема Онс Жабер из Туниса.

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