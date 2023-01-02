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Фаниль Рафиков о бое с Аббасовым: «Он постоянно бьется в высоком темпе, но я выйду и сделаю свое дело»

Казахстанский боец лиги NAIZA Фаниль Рафиков, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграмм поделился ожиданиями от своего следующего соперника Наримана Аббасова: «У него навыки на высоком уровне, бьется постоянно в высоком темпе, постоянно давит.

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