Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ и заговорил о дипломатии

ТОКИО, 2 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo пожаловался на нехватку сил у украинской армии и заговорил о дипломатии, параллельно требуя от партнеров расширения помощи Киеву.
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