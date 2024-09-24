Эммануил Виторган перепугал поклонников своей странной походкой: “Еле ноги передвигает”

84-летний актер Эммануил Виторган опубликовал видео из аэропорта Санкт-Петербурга. Пользователи обратили внимание, что ему было трудно передвигаться, и он не мог самостоятельно вести чемодан на колесиках.
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