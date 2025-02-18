В освобождённой Красногоровке в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие обнаружили тайник с православными иконами и церковной утварью, которые были похищены из местного храма Вооружёнными силами Украины.
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