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ВС РФ нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в Красногоровке

ВС РФ нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в Красногоровке

В освобождённой Красногоровке в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие обнаружили тайник с православными иконами и церковной утварью, которые были похищены из местного храма Вооружёнными силами Украины.

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