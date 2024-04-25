Олег Волошин: Вашингтон скатился во вседозволенность

Си Цзиньпин в мае посетит Белград в 25-ю годовщину бомбардировки США китайского посольства. Много сказано о том, что агрессия НАТО против Югославии стало спусковым крючком для «разворота над Атлантикой» всей стратегии развития России.
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