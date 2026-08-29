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Мировое обозрение

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Даже вещи не взял: Сына Нетаньяху срочно вывезли из США из-за покушения

Даже вещи не взял: Сына Нетаньяху срочно вывезли из США из-за покушения

Сын израильского премьера Яир Нетаньяху покинул США экстренно. The Jerusalem Post сообщает: решение приняла израильская служба общей безопасности после оценки угрозы покушения.

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