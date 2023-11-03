Слабый прогноз на текущий квартал привёл к снижению курса акций Apple после пу...

Слабый прогноз на текущий квартал привёл к снижению курса акций Apple после публикации отчётностиДля Apple минувший квартал стал четвёртым подряд периодом, по итогам которого выручка компании снижалась, хотя формально она превысила ожидания аналитиков.
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