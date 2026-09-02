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Царьград

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Отрезвляющий разговор с Путиным: Пашинян сразу вспомнил русский язык

Отрезвляющий разговор с Путиным: Пашинян сразу вспомнил русский язык

На полях саммита ШОС в Бишкеке состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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