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Регионы России

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Путин назвал ввод высокой ключевой ставки ЦБ сознательным решением

Путин назвал ввод высокой ключевой ставки ЦБ сознательным решением

Президент России Владимир Путин 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что введение высокой ключевой ставки Центральным банком было сознательным решением, направленным на поддержку макроэкономической стабильности.

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