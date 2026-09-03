Путин назвал ввод высокой ключевой ставки ЦБ сознательным решением

Президент России Владимир Путин 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что введение высокой ключевой ставки Центральным банком было сознательным решением, направленным на поддержку макроэкономической стабильности.
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