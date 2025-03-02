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Бренды – назад. Какие западные компании могут в ближайшее время вернуться в Россию

Бренды – назад. Какие западные компании могут в ближайшее время вернуться в Россию

Эксперты уверены, что гиганты мирового бизнеса вернутся к нам, но им поставят условия Наметившееся потепление отношений между РФ и США, изменение риторики некоторых стран в отношении Москвы и другие признаки трансформации мирового порядка стали поводом для разговоров не только об урегулировании украинского конфликта, но и возвращении многих крупных западных компаний в Россию.

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