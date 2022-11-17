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Уральцы охладели к божоле нуво

Уральцы охладели к божоле нуво

Уральские любители вина, похоже, охладели к божоле нуво. Праздник молодого французского вина отмечается каждый год в третий четверг ноября, и в прежние годы в винотеках и алкомаркетах появлялся этот напиток, однако сейчас ситуация изменилась.

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