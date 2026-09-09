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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий предпочел бы переворачивать упавших на спину пингвинов и косить газон на «Бернабеу», чем возглавить клуб Медиалиги

Леонид Слуцкий рассказал, что бы он предпочел делать вместо тренерства в WINLINE Медиалиге. – Тренировать клуб ФНЛ или МФЛ? – ФНЛ.

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