НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Черчесов о «Спартаке»: «Удивился, когда увидел Хлусевича, а Мартинс не вышел. Может, через игру с «Динамо» Станкович хотел команду подготовить к финалу Кубка»

Черчесов о «Спартаке»: «Удивился, когда увидел Хлусевича, а Мартинс не вышел. Может, через игру с «Динамо» Станкович хотел команду подготовить к финалу Кубка»

«Спартак» на гол точно наиграл. У него были моменты во втором тайме, было много ударов.  Другое дело, что нельзя так выходить на матчи — уже в который раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх