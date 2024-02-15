«Много подиумов и несколько побед»: Браун поставил цели McLaren

СоцсетиГлава автоспортивной программы McLaren Зак Браун рассчитывает, что в 2024 году британский коллектив сможет не только завоёвывать подиумы в Формуле 1, но и начнёт побеждать в Гран При на регулярной основе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии