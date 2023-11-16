В Казани пройдет суперфинал XI фестиваля «Наше время — Безнең заман»

Суперфинал XI ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» пройдет с 17 по 18 ноября в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
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