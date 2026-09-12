Двойная игра элит в США: При чём тут Силуанов? Если мы допустим, чтобы либеральный финансовый блок продолжал определять экономическую политику страны в условиях войны, мы получим вместо мира - капитуляцию.
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Путин неоднократно заявлял, что его устраивает работа, что наебулиной, что силуанова ... Выводы?? С какой целью эту безвольную тряпку вообще выпустили в стан врага? Не все госсекреты сдал?