США намерены ограничить экспорт ускорителей вычислений в страны Персидског...

США намерены ограничить экспорт ускорителей вычислений в страны Персидского заливаСтраны Ближнего Востока, традиционно зависевшие от экспорта нефти, в последнее время пытаются наращивать собственные вычислительные мощности, связанные с искусственным интеллектом.
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