Мексика: водитель фургона общественного транспорта был убит, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь возле автовокзала Костамар в муниципалитете Сиуатанехо-де-Асуэта, штат Герреро, рано утром.
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