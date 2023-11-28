Израиль имеет и ядерное оружие, и любые средства его доставки

Ядерной невинности Тель-Авив лишился благодаря американским деньгам, французским мозгам и южноафриканской помощи Александр Широкорад Фото: ZumaTAСС Имеет ли Израиль ядерное оружие? Власти Израиля хранят гордое молчание — ни да, ни нет.