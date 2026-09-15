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Пять уровней самосовершенствования ИИ: где заканчивается автоматизация и начинается рекурсия

Пять уровней самосовершенствования ИИ: где заканчивается автоматизация и начинается рекурсия

Расследование в двух частях. Это вторая часть. Начало: «Баг под названием эволюция: 75 лет предупреждений, которые привели к реальным инцидентам ИИ».

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