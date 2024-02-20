Житель Рославля погиб при спасении однополчан в ходе СВО (видео)

Стали известны время и место прощания с бойцом из Смоленской области В этом месяце пал смертью храбрых в ходе специальной военной операции уроженец Рославльского района Смоленской области Александр Николаев.
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