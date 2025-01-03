Токаев: Россия непобедима, а Украина надеется на Запад

Россию невозможно победить на поле боя, а Украина рассчитывает на помощь Запада в надежде выстоять. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі» («Родной язык»), опубликованном 3 января.