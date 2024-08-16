WSJ: нехватка солдат в ВСУ связана с провальным наступлением 2023 года

Дефицит военнослужащих в ВСУ стал следствием прошлогоднего наступления украинских войск, которое завершилось провалом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли.
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