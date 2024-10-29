Такого в Крыму ещё не было

Такого в Крыму ещё не былоТурнир «Сильнейший человек России» на призы Главы Республики Сергея Аксёнова объединил в Евпатории богатырей огромной страныСпеши видеть — трансляция мероприятия на «Первом Крымском»3 ноября, в 11:00@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .
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