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ООН о воюющей за Украину ЧВК США: все военные должны защищать гражданских

ООН о воюющей за Украину ЧВК США: все военные должны защищать гражданских

Все военные должны защищать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя публикацию выступающей на стороне Украины американской ЧВК Forward Observation Group.

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