Польский парламентарий при помощи огнетушителя затушил менору, зажженную по случаю Хануки

В видеоролике, распространяемом в польских СМИ и соцсетях видно, как депутат хватает порошковый огнетушитель и гасит менору – семисвечник, который считается одним из символов иудаизма и зажигается на еврейский праздник Ханука.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии