В ДТП с трамваями в Кемерове пострадали больше 100 человек

Один из пострадавших скончался. По предварительным данным, у одного трамвая отказали тормоза, он нагнал впереди идущий состав и врезался в негоБолее 90 человек получили травмы в результате столкновения трамваев в Кемерове, один погиб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии