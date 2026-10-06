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Евро в шатком положении на фоне политических и бюджетных проблем

Евро в шатком положении на фоне политических и бюджетных проблем

Евро во вторник удерживается вблизи 17-месячного минимума. Давление на единую валюту сохраняется из-за неопределенности вокруг политической ситуации и состояния государственных финансов крупнейших стран еврозоны.

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