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Москалькова обратилась в ООН из-за нарушений избирательных прав россиян Латвией

Москалькова обратилась в ООН из-за нарушений избирательных прав россиян Латвией

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, обратилась к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека из-за грубейших нарушений при реализации избирательных прав российских граждан в Псковской, Ленинградской областях и Калининграде.

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