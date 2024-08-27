Городской дендропарк закрыли на полдня

Дендропарк на улице 8 Марта сегодня будет закрыт до 15:00. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на воротах висит объявление, что в парке проводятся «аварийные работы», с чем это связано, не сообщается.
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