SHOT: зюзинская маньячка хотела сбежать и убить поймавшего ее милиционера

Известная как зюзинская маньячка Мария Петрова, находясь на лечении в одной из московских психиатрических клиник, пыталась совершить побег с целью убийства милиционера, который задержал ее два десятка лет назад, сообщает Telegram-канал SHOT.
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