Новый закон "обрежет халяву" и осложнит условия въезда в РФ мигрантов
Без особого информационного шума, в Российской Федерации вышел важнейший закон о мигрантах.
При этом положительный эффект от изменений и санкций, накладываемых на нарушителей, новым нормативным актом, столь велик, что можно смело заявить: «вся страна только этого и ждала».
Комментарии
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Хорошее достижение.
Но надо учитывать, как это всё будут исполнять.
даст Бог дело сдвинется с мёртвой точки, а то мигранты совсем зае..ли со своими кишлачными повадками
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