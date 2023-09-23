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Новый закон "обрежет халяву" и осложнит условия въезда в РФ мигрантов

Новый закон "обрежет халяву" и осложнит условия въезда в РФ мигрантов

Без особого информационного шума, в Российской Федерации вышел важнейший закон о мигрантах. При этом положительный эффект от изменений и санкций, накладываемых на нарушителей, новым нормативным актом, столь велик, что можно смело заявить: «вся страна только этого и ждала».

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Хорошее достижение. Но надо учитывать, как это всё будут исполнять.
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3 час.
Татьяна Кибишева
Вот именно!!!
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3 час.
amir amirov
даст Бог дело сдвинется с мёртвой точки, а то мигранты совсем зае..ли со своими кишлачными повадками
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2 час.

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