Новый закон "обрежет халяву" и осложнит условия въезда в РФ мигрантов

Без особого информационного шума, в Российской Федерации вышел важнейший закон о мигрантах. При этом положительный эффект от изменений и санкций, накладываемых на нарушителей, новым нормативным актом, столь велик, что можно смело заявить: «вся страна только этого и ждала».