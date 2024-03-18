«Используем любую возможность, чтобы посадить его в машину»: Мекис — о Лоусоне

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель RB Лоран Мекис заявил, что команда использует любую возможность, чтобы поддерживать в форме новозеландца Лиама Лоусона, который не получил места в Формуле 1 на сезон 2024 года.
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