Сегодня в нескольких округах Поморья будет сильный ветер

Об этом предупреждает Гидрометцентр Северного УГМС.4 апреля с 15:00 до 18:00 в Онежском, Приморском и Мезенском округах ожидается усиление северо-западного и северного ветра с порывами от 18 до 23 метров в секунду.
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