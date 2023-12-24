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«У нас северная страна — нам нужно играть летом больше»

«У нас северная страна — нам нужно играть летом больше»

Одной из сенсаций первой части чемпионата России по футболу стал «Пари Нижний Новгород». После 18 туров команда Сергея Юрана идёт на девятом месте, нарастив солидный отрыв от зон вылета и переходных матчей, попаданий в которые она с трудом избегала в прошлые два сезона.

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