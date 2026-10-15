В 2027 году православная Пасха выпадает на 2 мая - это одна из самых поздних дат за десятилетие, и из‑за этого смещаются все переходящие праздники и посты.
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