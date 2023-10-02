В ЯНАО наркотики доставляют почтовые операторы

В ЯНАО участились случаи распространения наркотических веществ через сеть почтовых операторов. За восемь месяцев текущего года выявлено в два раза больше таких инцидентов, чем в прошлом, сообщает пресс-служба окружного правительства.
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