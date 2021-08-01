«Нафтогаз» готов сотрудничать с еврокомпаниями и без контракта с «Газпромом»

Украина почувствовала себя проигравшей стороной после переговоров США и Германии по «Северному потоку — 2», отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
Украина почувствовала себя проигравшей стороной после переговоров США и Германии по «Северному потоку — 2», отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
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