Виктор Шамонин-...
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Луна дрожит у леса...

Луна дрожит у леса...

  Луна дрожит у леса,На краешке  ночи,Пришла заря-принцесса,Рассыпала лучи.Луга позеленели,Оделись в кружева,Роса звенит в купели,В расцвете волшебства,Вплетается в узоры,Разливами в траве,Ложится на просторы,Сияет в синеве,Блистает на дороге,Купается в цветах.

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