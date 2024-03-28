Луна дрожит у леса,На краешке ночи,Пришла заря-принцесса,Рассыпала лучи.Луга позеленели,Оделись в кружева,Роса звенит в купели,В расцвете волшебства,Вплетается в узоры,Разливами в траве,Ложится на просторы,Сияет в синеве,Блистает на дороге,Купается в цветах.