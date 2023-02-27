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Европе придётся вернуть побеждённый газовый кризис обратно

Европе придётся вернуть побеждённый газовый кризис обратно

В конце зимы 2022-го и начале 2023 года Европе повезло. Очень повезло. Газохранилища были заполнены больше, чем обычно, из-за огромных усилий ЕС по закупке СПГ для обеспечения газом отопительного сезона, а сама зима оказалась теплее, чем предыдущие.

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