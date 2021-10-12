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Грядущий Новый год российские космонавты на МКС захотели провести без красной икры

Грядущий Новый год российские космонавты на МКС захотели провести без красной икры

Москва, 12 октября. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на МКС, не захотели заказывать красную икру к новогоднему столу, сообщил завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

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